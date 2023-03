Carola Bagnaia è la sorella del famoso pilota di MotoGP, Francesco Bagnaia, meglio noto come Pecco. Sempre accanto al fratello, gli appassionati di corse l’avranno notata diverse volte nel paddock, a tifare, in ansia, per il suo campione. Scopriamo di più su di lei, percorrendone la biografia e alcuni tratti della sua vita privata.

Chi è la sorella del campione Pecco: età e biografia

Carola Bagnaia è nata nel maggio del 1995, ed è conosciuta principalmente per essere la sorella di Pecco Bagnaia. Come la sua fidanzata Domizia, segue suo fratello in ogni gara. Carola è più grande di Pecco e condivide con lui un rapporto speciale, che nasce, come è immaginabile, sin da quando i due erano ragazzini.

Da “Donna Glamour” apprendiamo come è laureata in scienze politiche all’Università di Torino, con una tesi intitolata “La comunicazione nel mondo della MotoGP”. Lo stesso portale riporta delle parole che Carola ha dedicato al suo Pecco: “Siamo molto diversi, permalosi e orgogliosi, e se discutiamo nessuno chiede scusa. Mi ha chiesto di seguirlo perché lui di me si fida, Pecco è introverso, ci mette un po’ ad aprirsi, bisogna saperlo prendere. È il più grande di tutti”. Ovviamente, Carola ha partecipato anche alla vittoria di Pecco Bagnaia al Motomondiale 2022.

Carola Bagnaia ha un fidanzato? News e curiosità sulla sua vita privata

La vita privata di Carola Bagnaia è davvero un mistero. Sappiamo molto circa il suo rapporto con Pecco, ma non sappiamo se abbia un fidanzato o meno. Ciò che però possiamo giurare è che abbia una grandissima passione per il mondo dei motori, che diremmo essere, a questo punto, un ‘vizio’ di famiglia.