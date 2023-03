È una delle giornaliste di Sky Sport di lungo corso, Claudia Angiolini, uno degli storici volti dell’informazione sul basket italiano. Inviata e corrispondente, ha seguito, nel corso della sua carriera sulla pay per view, tantissimi incontri di pallacanestro italiani, europei e internazionali. Cerchiamo di scoprire di più su di lei.

Chi è Claudia Angiolini: la biografia e la carriera della giornalista di Sky Sport

Una vita in Sky: potremmo definire così la carriera di Claudia Angiolini, giornalista di grande esperienza all’interno della redazione di Sky Sport. Dal 2001, infatti, è presente tra le giornaliste che fanno parte della pletora degli inviati e delle inviate sui campi di basket e non solo.

Come detto, è la pallacanestro la materia che Angiolini ha seguito di più in Sky Sport. Non di rado l’abbiamo sentita in collegamento da Zagabria, Francoforte, o da ogni altra città che respiri palla a spicchi. La giornalista è stata infatti tra le inviate dell’Eurolega di Sky Sport per diversi incontri nel corso della sua carriera. Angiolini ha seguito anche la Nazionale italiana di pallacanestro in alcune manifestazioni.

Sulla sua biografia e sulla sua vita privata ci sono davvero pochissime info. Sappiamo, però, che Claudia Angiolini vive attualmente a Milano, città dove lavora.