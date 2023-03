È uno dei volti più importanti della Formula 1 su Sky Sport, l’ex pilota Matteo Bobbi, ora giornalista per il massimo campionato mondiale di motori. Una carriera nel motorsport, una vita privata anche abbastanza movimentata: scopriamo di più su di lui, sulla sua biografia, e su tutto quanto concerne la sua attività da pilota e da commentatore.

Chi è l’ex pilota: biografia e carriera

Matteo Bobbi è un ex pilota automobilistico italiano nato il 2 luglio 1978 a Milano. Alto 192 cm, Bobbi è stato legato al mondo dei motori fin da piccolo, gareggiando nei go kart e diventando poi pilota ufficiale Dunlop. Nel corso della sua carriera ha gareggiato in Formula 3, nel campionato World Series by Nissan, in FIA GT e nello statunitense Rolex Grand AM.

La carriera di Matteo Bobbi nel mondo dell’automobilismo inizia nel 1996 quando, a 18 anni, partecipa al campionato di Formula Alfa Boxer. Nel 1998, il pilota milanese sceglie di passare alla Formula 3, vincendo due gare nel campionato tedesco. Nel 2001, Bobbi passa alla World Series by Nissan, ottenendo una vittoria e quattro podi.

Nel 2004, Bobbi passa alla FIA GT, vincendo la sua prima gara nel circuito di Imola e finendo secondo nel campionato con il team BMS Scuderia Italia. Nel 2005, Bobbi vince la sua prima gara nella serie Rolex Grand Am con la Scuderia Ferrari.

La carriera nel mondo del giornalismo di Matteo Bobbi, ora a Sky Sport

Dopo la carriera da pilota, come detto, per Bobbi si sono aperte le porte della TV. Nel 2013 è diventato commentatore per Sky Sport per i Gran Premi di Formula 1. Ha anche partecipato alla versione italiana di Dancing with the Stars nel 2018. Bobbi, tra le altre cose, è istruttore Premium di Guida Sportiva & Sicura per marchi come Porsche e Toyota oltre ad essere tutor di giovani piloti.

Matteo Bobbi, dopo la ex Nina Moric ha avuto una moglie e dei figli? La sua vita privata

Tra le relazioni più importanti per Matteo Bobbi c’è stata sicuramente quella con l’ex modella Nina Moric. I due, da qualche anno, non stanno più insieme. Il giorno seguente alla rottura con Moric, Bobbi la difese a spada tratta: “Che nessuno si permetta di giudicare Nina. La relazione è finita per colpa mia e per colpa del mio carattere difficile. Lei è una grande madre. Ed è stata una stupenda fidanzata. La colpa di questo fallimento e mia e solo mia”.

Per il resto, l’ex pilota è una persona molto riservata sulla sua vita privata. Non è dato stabilire se abbia una compagna o dei figli, e non abbiamo delle informazioni circa il suo patrimonio.