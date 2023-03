Lazio, Lotito rivela i retroscena della lite con Mourinho: “Gli ho ricordato che sono il presidente”

Non si placano le polemiche post Lazio-Roma. Il derby, terminato con il risultato di 1-0 per i biancocelesti, ha avuto un post partita infuocato. Particolare risonanza ha avuto il battibecco negli spogliatoi tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e l’allenatore della Roma Josè Mourinho.

Lo Special One era entrato negli spogliatoi, autorizzato nonostante fosse squalificato, per confrontarsi con la sua squadra e uscendo ha incrociato il presidente biancoceleste che stava provando a fare da paciere tra Mancini, Romagnoli e Luis Alberto. “Che ti guardi?“, avrebbe detto il tecnico giallorosso al patron biancoceleste. Immediata la replica: “Che guardi te, io sono il presidente della Lazio“.

Oggi ai microfoni di “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1, il presidente Lotito ha chiarito quanto successo ieri: “Con Mourinho non ci siamo dati nessuna mano perché io non ho discusso con nessuno, è un problema di ruoli che vanno rispettati“.

“Io sono all’insegna del rispetto – ha sottolineato Lotito -. Io non ho proferito parole, sono stato presente soltanto mentre c’era un parapiglia. Una cosa non mi è stata gradita, che un giocatore della Roma stesse completamente nudo nel corridoio. Mentre passavo per andare via, ho visto un battibecco con un mio giocatore vestito. Mi sono fermato per vedere cosa stesse accadendo e Mourinho mi ha detto: ‘Che guardi?’. Ho pensato che non avesse capito chi fossi. Gli ho detto: ‘Guarda che io sono il presidente della Lazio’. Se qualcuno dimentica questi atteggiamenti, sbaglia. E se continui dopo che mi hai riconosciuto, è grave. Non è vero che ho detto: ‘Qui non ci puoi stare’. Gli ho detto: ‘Sono il presidente della Lazio’. La partita era Lazio-Roma, quindi la Roma era ospite“.