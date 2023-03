Sarà un Cerignola-Foggia da non perdere, quello che si giocherà nel pomeriggio di domenica 19 marzo al “Monterisi”. Le due compagini daune del girone C di Serie C si affrontano in un confronto davvero importante per entrambe le fazioni. Ecco, dunque, dove vedere Cerignola-Foggia in tv in chiaro e in streaming gratis.

Il derby della Daunia per un piazzamento nei playoff

Si avvicina il Derby tra Audace Cerignola e Foggia, una partita decisiva per entrambe le squadre che cercano di ottenere il miglior piazzamento possibile in vista dei play-off, con l’obiettivo di arrivare al terzo posto, anche grazie alle difficoltà incontrate dal Pescara.

Gialloblù pronti a vendere cara la pelle, in un campionato che li vede in flessione nelle ultime giornate, ma che rimane davvero positivo. Dall’altra parte, non staranno certo a guardare i satanelli, che cercheranno di acciuffare il terzo posto in classifica. Sfida, questa, che non è una classica del calcio pugliese, ma che conserva i crismi del derby. All’andata il Cerignola sbancò lo Zac per 3-2.

Dove vedere Cerignola-Foggia in tv in chiaro e streaming gratis

La partita Cerignola-Foggia sarà trasmessa in chiaro da Antenna Sud. L’emittente regionale pugliese, che ha copertura su tutta la Puglia e sulla Basilicata, si occuperà della diretta dell’incontro. Collegamento a partire dalle ore 15, quando al “Monterisi” le due squadre si daranno battaglia. Allo stesso modo, Antenna Sud trasmette anche in streaming gratis, per tutti gli appassionati. Servizio accessibile a tutti coloro i quali abbiano una connessione sufficientemente potente per connettersi al portale di Antenna Sud.