Zlatan Ibrahimovic è il giocatore più anziano a segnare in Serie A. Il calciatore svedese ha siglato a 41 anni e 166 giorni la rete del record nella partita del Milan in casa dell’Udinese. I rossoneri pareggiano grazie a una rete da primato. Il precedente record apparteneva a un altro milanista, Alessandro Costacurta, anch’egli in gol su rigore, proprio contro l’Udinese. Costacurta aveva segnato a 41 anni e 25 giorni.

Record Ibrahimovic, è il giocatore più anziano a segnare in Serie A

Un primato che però non porta il vantaggio al Milan a fine primo tempo, poiché Beto, al sesto minuto di recupero della prima frazione, porta di nuovo in vantaggio l’Udinese. Ciò però non toglie il record a Ibrahimovic, che diventa dunque il giocatore più anziano a segnare in Serie A. Lo svedese ancora una volta nella storia del nostro campionato di calcio. Un’altra gemma in una carriera davvero eterna, quella di Ibra.