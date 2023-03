Ci siamo: l’Europa League 2022-2023 entra nel vivo. Le migliori otto della competizione si giocano un trofeo troppo spesso bistrattato, ma dalla grande importanza. Ai quarti di finale ci sono arrivate anche le italiane Roma e Juventus, che puntano tanto sul cammino europeo. Vediamo insieme, dunque, dove scaricare il tabellone dell’Europa League 2023 in PDF, con le date delle gare e il regolamento.

Come funziona la seconda competizione europea per club: date partite e regolamento

Il sorteggio si svolgerà venerdì 17 marzo presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera, e verrà trasmesso in diretta su diversi canali televisivi e in streaming. Durante la cerimonia verranno sorteggiate le partite dei quarti di finale, seguite da quelle delle semifinali e dalla determinazione della squadra “di casa” pro forma per la finale. Questo significa che il tabellone dell’Europa League 2023, come del resto il tabellone della Champions, sarà già deciso.

Al sorteggio parteciperanno otto squadre che si sono qualificate agli ottavi di finale: Royale Union, Bayer Leverkusen, Sporting Lisbona, Roma, Siviglia, Juventus, Manchester United e Feyenoord. Il sorteggio dei quarti di finale sarà libero, senza teste di serie e saranno ammesse anche sfide tra squadre connazionali o già incontratesi nella fase a gironi. Questo vuol dire che già dai quarti di finale sono possibili i derby, ovvero gli incroci tra squadre della stessa nazione.

Ecco alcune date della competizione: le partite dei quarti di finale si svolgeranno il 13 e il 20 aprile, mentre le semifinali il 11 e il 18 maggio. La finale si terrà il 31 maggio presso la Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria. Chi vincerà l’Europa League otterrà un posto nella prossima Champions League.

Dunque, quale sarà il tabellone di Europa League? Al momento non sappiamo ancora quali squadre si affronteranno; lo scopriremo nel sorteggio di venerdì 17 marzo, quando conosceremo le avversarie di Inter, Milan e Napoli. Intanto, ecco un tabellone dimostrativo.