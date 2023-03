Tre italiane ai quarti di finale! Non accadeva dal 2004-2005 che tre rappresentanti del nostro Paese giungessero tra le prime otto della massima competizione europea per club. Un vero e proprio successo, con la nostra nazione che diventa la più rappresentata in questa fase. Ma come funziona il sorteggio, e cosa dice il regolamento? Ecco dove scaricare il tabellone dei quarti di Champions League 2023 in PDF.

Teste di serie e derby europei: si possono incontrare squadre della stessa nazione? Le date

Davvero tutto pronto per questi quarti di finale di Champions League 2022-2023. In ordine cronologico, il Milan ha eliminato il Tottenham di Antonio Conte, l’Inter ha superato il Porto di Conceiçao, e il Napoli ha battuto all’andata e al ritorno l’Eintracht Francoforte. Tre italiane ai quarti di Champions.