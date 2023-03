Lutto nel mondo dell’atletica leggera, e in generale nel mondo dello sport. È morto Dick Fosbury. Il leggendario specialista del salto in alto aveva 76 anni. Fosbury ha letteralmente cambiato questa specialità della disciplina dell’atletica, inventando il salto Fosbury, di cui vi proponiamo un video.

Salto Fosbury, come ha cambiato la storia di questo sport: il video di Messico 1968

La notizia è stata annunciata dal suo ex agente Ray Schulte su Instagram. Fosbury ha vinto la medaglia d’oro olimpica a Città del Messico nel 1968 con un salto di 2.24 metri. Sicuramente qualcosa di notevole, ma non esattamente ciò per cui ha cambiato in tutto e per tutto questo sport.

L’americano è infatti più conosciuto per aver introdotto la tecnica innovativa nota come ‘Fosbury Flop‘. In cosa consiste? Con il Fosbury Flop gli atleti hanno iniziato a superare l’asticella rovesciando il corpo all’indietro e cadendo sulla schiena. Da allora, questa tecnica è diventata la norma per tutti i saltatori di salto in alto; prima di allora, infatti, si saltava in tutt’altro modo, portando il corpo in avanti.

“È con grande dolore che devo comunicare la notizia che l’amico e assistito di lunga data Dick Fosbury si è spento serenamente nel sonno domenica mattina presto dopo una ricaduta del linfoma”, ha dichiarato Ray Schulte. “Dick mancherà molto agli amici e ai fan di tutto il mondo. Una vera leggenda, e amico di tutti!”.