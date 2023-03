Serie D, la Nocerina torna a vincere: Caso Naturale e Talamo piegano la Puteolana

La Nocerina torna a vincere. I rossoneri hanno battuto per due a zero la Puteolana ultima in classifica nel pomeriggio del “San Francesco”. Caso Naturale e Talamo, entrambi nella ripresa, regalano un successo fondamentale alla squadra di Erra. Molossi di nuovo con i tre punti in tasca dopo oltre due mesi di digiuno.

Dopo un inizio piuttosto lento da entrambe le parti, la Puteolana crea la prima occasione della partita al 25′, con Rabbeni che ha superato Romeo e ha messo un cross per Grieco, il quale, in spaccata, manca lo specchio della porta. Dopo un primo tempo deludente, la Nocerina cambia marcia nella ripresa, e lo fa (anche) aiutata dalla fortuna. Dopo soli due minuti, infatti, i rossoneri segnano il gol del vantaggio grazie ad un tiro potente di Caso Naturale dal limite dell’area, che batte facilmente un Lamberti non esente da colpe.

La Puteolana cerca di rispondere al 53′ con un tiro di D’Ancora che ha colpito il palo, ma sono i padroni di casa ad avere l’occasione del raddoppio, al 66′: Maletic, tutto solo davanti a Lamberti, spara addosso al portiere, bravo nell’uscita. Al 74′ gli ospiti rimangono in dieci per un brutto fallo di D’Ancora su Bandeira. All’88’ il gol che mette in ghiaccio la partita: cross di Bandeira e colpo di testa vincente di Talamo per il due a zero finale. La Nocerina può così festeggiare un successo attesissimo, verso la trasferta di Matera.