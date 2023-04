Sarà riservata agli abbonati la vendita dei biglietti del settore ospiti di Napoli-Milan, gara valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022-2023. Lo ha diramato un comunicato ufficiale dell’AC Milan.

Napoli-Milan biglietti settore ospiti: prezzo di 72 euro riservato agli abbonati

AC Milan comunica che i biglietti per il Settore Ospiti relativi a Napoli-Milan, gara di ritorno dei Quarti di finale di Champions League in programma martedì 18 aprile alle 21.00 allo stadio Maradona, saranno in vendita sul sito acmilan.vivaticket.it a partire da venerdì 7 aprile alle ore 12.00 e fino ad esaurimento posti. La vendita è riservata agli abbonati.

PREZZO

Il costo dei tagliandi per Napoli-Milan è di 72€ cadauno.

MODALITÀ DI ACQUISTO

Il biglietto per il settore ospiti per la partita Napoli-Milan verrà inviato, nei giorni successivi all’acquisto, all’indirizzo email indicato durante la procedura di acquisto del tagliando. Si ricorda che, a seguito della determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, i biglietti non potranno essere ceduti ad altri utilizzatori.

Solo gli abbonati potranno accedere al settore riservato ai tifosi rossoneri

Doccia fredda, dunque, per tutti coloro i quali avevano pensato di accedere al settore ospiti del “Maradona” per il quarto di finale di Champions League, senza essere in possesso di un abbonamento. Una modalità completamente differente rispetto a quanto accaduto durante la gara di campionato di domenica 2 aprile, in cui occorreva la tessera Cuore Rossonero per acquistare il biglietto.