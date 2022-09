È la prima corrispondente italiana del Financial Times a Milano, Silvia Sciorilli Borrelli, volto ormai noto di queste elezioni 2022. La giornalista sarà presente alla Maratona Mentana per le Politiche 2022 insieme a tanti altri protagonisti dell’informazione. Scopriamo tutto sulla sua biografia, la sua carriera e il suo CV, ma anche alcuni cenni della sua vita privata.

Chi è la giornalista: età, altezza e biografia dell’opinionista LA7

Silvia Sciorilli Borrelli è nata a Roma il 15 novembre 1985. Giornalista e opinionista, è figlia d’arte: suo padre Giulio Borrelli è stato infatti uno storico volto del TG1. Nel 2010 si laurea in legge con lode ed inizia a lavorare presso lo studio legale Dewey & LeBoeuf dove proseguirà la collaborazione per due anni, fino al fallimento del colosso statunitense.

Ad oggi, Borrelli è opinionista per La7, ma anche per diverse emittenti internazionali. Dalle informazioni che troviamo in Rete, sembra che la sua altezza si aggiri intorno al metro e sessantacinque.

Silvia Sciorilli Borrelli, la sua carriera e il suo CV

Il CV di Silvia Sciorilli Borrelli è davvero molto prestigioso. La giornalista è la prima corrispondente italiana del Financial Times a Milano, uno dei più importanti giornali britannici. Borrelli è inoltre opinionista per BBC News, CNN International e CTV. Dal marzo 2020 fa parte del cast del podcast settimanale The Spectator sul Covid.

Tante le esperienze di rilievo nel suo percorso di carriera. Nel 2012 comincia la sua carriera giornalistica iniziando a collaborare con “Il Sole 24 Ore”. Successivamente, Borrelli ha frequentato la scuola di giornalismo Walter Tobagi. Nel 2013 è stata assunta dalla televisione economico-finanziaria CNBC prima a Milano e poi a Londra. Dal 2015 è iscritta come giornalista professionista all’Ordine dei giornalisti della Lombardia.

Silvia Sciorilli Borrelli ha un marito o un compagno? La sua vita privata

Della vita privata della bella e competente giornalista sappiamo poco. Non siamo infatti a conoscenza della sua situazione sentimentale, e dunque non abbiamo notizie su un eventuale marito o compagno. Tuttavia, sappiamo che è mamma di due figli.