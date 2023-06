Lo spareggio per decidere la squadra retrocessa non è un elemento nuovo per la Serie A. La Lega lo ha reintrodotto in questa stagione e immediatamente si è reso necessario per determinare chi tra Verona e Spezia avrà un posto in Serie A. L’ultima volta che ci fu uno spareggio fu 18 anni fa, nella stagione 2004/2005, tra Parma e Bologna, che si affrontarono in un doppio confronto di andata e ritorno.

Il Bologna vinse la partita di andata a Parma grazie a un gol di Tare, ma fu il Parma a celebrare alla fine, vincendo la partita di ritorno a Bologna per 2-0 con gol di Cardone e Gilardino. Ora, dopo 18 anni, lo spareggio ritorna come metodo per decidere chi scenderà in Serie B.