Cristiano Biraghi ha subito un infortunio alla testa nel corso della finale di Conference League giocata dalla sua Fiorentina contro il West Ham. Al 33° minuto di gioco, alcuni tifosi inglesi hanno lanciato bicchieri di plastica e altri oggetti dal loro settore. Un accendino ha colpito Biraghi mentre si stava preparando a battere un calcio d’angolo.

Infortunio Biraghi, la partita è ripresa dopo pochi minuti

Il capitano viola ha risposto con un applauso ironico verso la curva del West Ham, prima che fosse visibile il sangue che gli scorreva sulla nuca. La partita è stata momentaneamente interrotta per permettere al personale sanitario di intervenire.

Fortunatamente, la ferita che Biraghi ha subito era soltanto superficiale, e il giocatore è riuscito a tornare in campo poco dopo. Ciononostante, il personale sanitario ha dovuto fasciare la testa del giocatore per assicurare che la ferita rimanesse coperta e protetta.

Questo incidente solleva nuovamente la questione della sicurezza nei campi di calcio e del comportamento dei tifosi, in particolar modo dei sostenitori inglesi, tanto tranquilli tra le mura amiche quanto indisciplinati in occasioni come queste. Episodio che ci ricorda ancora come oltre alla necessità di sanzioni più severe per gli autori di questi atti, dovrebbe esserci un impegno a livello comunitario per educare i tifosi sul rispetto verso i giocatori e i loro avversari