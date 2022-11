Una violenta ondata di maltempo ha colpito la provincia di Oristano nel corso della giornata di lunedì 21 novembre. Come mostra il video, sono consistenti le inondazioni che hanno interessato l’Oristanese, tra cui la cittadina di Bosa. Allerta meteo in Sardegna fino alla giornata di martedì 22 novembre.

Allerta meteo in Sardegna, inondazione a Bosa e in altri comuni in provincia di Oristano

Davvero delicata la situazione allerta meteo in Sardegna nelle ultime ore. Alcuni comuni della provincia di Oristano sono stati interessati da forti inondazioni, che hanno causato tanti disagi ai cittadini. A Bosa, nell’Oristanese, le precipitazioni hanno portato all’allarme. Allagate le vie del centro cittadino e diverse piazze: per le auto è davvero molto difficile circolare.

Come riporta “La Nuova Sardegna”, l’acqua in arrivo da via Lamarmora ha invaso piazza Monumento, via Azuni, un tratto di via Gioberti e la parte più bassa del Corso, oltre al tratto del Lungotemo tra le vie Gioberti e Lamarmora prima di defluire. Altri allagamenti sono stati registrati in diversi altri quartieri della città. Sembra che i forti temporali possano continuare, senza soluzione di continuità, anche per la giornata di domani. Situazione da monitorare costantemente, con le autorità che sono in massima allerta.