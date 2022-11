Una consistente ondata di maltempo, quella che ha colpito Agropoli nelle ultime ore. La città cilentana è stata interessata da un violento nubifragio, che ha provocato un’inondazione delle strade cittadine. Tante le vie allagate, con conseguenti disagi per i cittadini, ai quali il sindaco ha rivolto un appello a non uscire di casa se non per situazioni di estrema necessità.

Maltempo ad Agropoli, temporali sulla Piana del Sele e nel Cilento

Numerose le zone interessate dall’ondata di maltempo ad Agropoli. Tra le più colpite, via Risorgimento, Mattine, Via Nitti e Moio. “Le intense precipitazioni stanno comportando una serie di problematiche di allagamenti in diverse aree del nostro territorio. Invitiamo quindi a rimanere in casa e ad uscire solo in caso di estrema necessità”, l’avviso del comune.

L’ondata di maltempo ha portato a temporali che hanno colpito Agropoli e il Cilento, ma anche numerosi comuni della Piana del Sele, interessati dai fenomeni atmosferici. Tra le località più colpite figura anche la cittadina di Santa Maria di Castellabate, sulla cui località la pioggia si è abbattuta violentemente nelle ultime ore. Nella giornata di ieri era stata emanato un avviso di allerta meteo arancione in Campania per la giornata di sabato 19 novembre.