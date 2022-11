Continua il maltempo in tutta la regione Campania. Nelle prossime ore è atteso un sensibile peggioramento della situazione e, per questo motivo, la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo di colore arancione. L’allerta meteo è valido sull’intero territorio regionale per piogge e temporali anche di forte intensità dalle 6 di domani mattina, sabato 19 novembre, fino alle 6 di domenica 20 novembre.

Il livello dell’allerta è Arancione su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro) dove il livello di allerta è invece giallo. L’avviso diramato oggi che entra in vigore domani, proroga e integra quello attualmente in atto: fino alle 6 di domani mattina su tutto il territorio regionale, ad esclusione delle zone 2 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro) è infatti in vigore una allerta meteo Gialla per piogge e temporali.

La Protezione Civile della Regione Campania ha richiamato i Sindaci alla massima attenzione, con l’attivazione dei Centri operativi comunali e l’attuazione di tutte le norme previste dai piani di Protezione civile per la prevenzione e mitigazione dei rischi connessi al dissesto idrogeologico.