Jovanotti si è messo in sella alla sua bicicletta e ha intrapreso un viaggio alla volta di Aracataca, in Colombia. Armato di action cam e cellulare, ha documentato il suo percorso per il suo nuovo progetto, “Aracataca – Non voglio cambiare pianeta 2”, che andrà in onda in esclusiva su RaiPlay dal 24 aprile. Il progetto è composto da 22 episodi di 15 minuti ciascuno e documenta il viaggio di Jovanotti attraverso l’Ecuador, la Colombia, le Ande, l’Amazzonia e la mitica Macondo, coprendo una distanza di 3500 km e un dislivello di 50000 metri.

Un lungo viaggio, seguito della prima serie lanciata dal cantante tre anni fa

Jovanotti descrive il suo viaggio come una possibilità di riformattare e ripartire dopo le tragiche esperienze collettive e personali degli ultimi tre anni, tra cui la pandemia da COVID-19. Sottolinea che il suo viaggio non è solo fisico ma anche una ricerca e un’evoluzione della sua musica, con 70 ore di riprese effettuate per il progetto.

Aracataca è il seguito della prima serie lanciata da Jovanotti tre anni fa, in coincidenza con il primo lockdown. La serie ha avuto successo, raggiungendo 5,5 milioni di visualizzazioni e 600.000 ore di visione nei primi 30 giorni. Tornato dal suo viaggio, il cantante lancia un appello ai giovani: “Prendete e partite. In un’epoca di passioni tristi, opporsi a questo è per me una forma di militanza. Viviamo al centro di bombardamenti di notizie e sembra che il mondo ci raggiunga, ma è necessario raggiungere il mondo, altrimenti ci si rende impotenti rispetto al potenziale di poterlo cambiare”. Infine, Jovanotti fa riferimento agli ultimi anni, che definisce “terribili”, e conclude dicendo: “Non siate tristi, perché altrimenti sarete manipolabili: è la natura del potere, lo diceva Spinoza. E allora viaggiate”.

Dove vedere Aracataca di Jovanotti in tv e streaming

Aracataca, il documentario di Jovanotti, sarà visibile in esclusiva su RaiPlay dal 24 aprile. Per seguire il programma sarà sufficiente collegarsi con un pc, un tablet, un dispositivo mobile, che abbia una connessione a Internet sufficientemente potente. Servizio completamente gratuito, anche per chi accede da Smart TV o da tv con un Chromecast, un Amazon Fire Stick o altri dispositivi.