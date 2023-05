Il giovane, di nome Noh Huyn-soo, ha ammesso di aver mangiato la banana poiché aveva saltato la colazione e si sentiva affamato. In seguito, ha attaccato la buccia al muro con del nastro adesivo. Il museo ha provveduto a sostituire la banana con un’altra esemplare nello stesso punto.

L’incidente ha suscitato scalpore e polemiche, in quanto l’opera d’arte in questione aveva già fatto parlare di sé in passato per il suo alto valore artistico e simbolico. Nonostante ciò, il gesto del giovane studente ha destato anche qualche sorriso e ironia da parte dei commentatori sui social media, che hanno interpretato la sua azione come un’insolita forma di performance artistica.

Il significato dell’opera d’arte: cosa vuol dire, perché viene usato un frutto vero