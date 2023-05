Napoli si prepara per la possibile festa scudetto di giovedì 4 maggio. Lo fa con un piano di sicurezza che prevede l’istituzione di un’ampia isola pedonale, similmente a quanto fatto domenica scorsa. Vediamo insieme quali potrebbero essere le aree che saranno chiuse ai veicoli per quella che è a tutti gli effetti una zona rossa scudetto per Napoli.

Strade chiuse nella zona rossa per lo scudetto del Napoli: ecco quali sono

Per evitare disordini, la circolazione dei veicoli sarà limitata da mercoledì, con controlli e varchi di passaggio elastici in base alle necessità. Lo stesso sistema sarà applicato anche domenica 7, in occasione della partita Napoli-Fiorentina. Sarà davvero ampia la zona pedonale disegnata dalle autorità competenti per assicurare l’ordine pubblico, e comprenderà tante delle vie del centro storico partenopeo e delle zone più frequentate.

La zona rossa sarà in vigore dalle ore 21 di oggi, mercoledì 3 maggio (orario di inizio di Lazio-Sassuolo) fino alle 2 di notte “e comunque fino a cessate esigenze che saranno valutate dall’autorità di pubblica sicurezza” e dalle ore 21 di giovedì 4 maggio (alle ore 20.45 comincerà la partita Udinese-Napoli) alle ore 2 del 5 maggio.

Il prefetto Claudio Palomba ha illustrato questi provvedimenti durante una conferenza stampa: ““Controlli e varchi di passaggio – ha detto il prefetto Palomba – sono molto elastici perché se non ci sono condizioni di festa non vogliamo aggravare la vita di nessuno. Vedremo anche le associazioni dei lavoratori per discuterne”.

Maxischermo al “Maradona” per assistere alla gara in casa dell’Udinese

Come ormai noto, è stata organizzata un’iniziativa per permettere ai tifosi di assistere alla partita Udinese-Napoli su dieci maxischermi al Maradona. I biglietti costeranno 5 euro, con un’opzione di prelazione per gli abbonati fino alle 18. Il ricavato, al netto dei costi, sarà devoluto in beneficenza. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha presentato l’iniziativa durante una riunione in Prefettura riguardante le misure di sicurezza.

I maxischermi del “Maradona” proveranno ad allentare la tensione in una serata in cui, inevitabilmente, la voglia di scendere in strada e festeggiare sarà davvero tanta, anche considerando l’alta probabilità che ha il Napoli di fare risultato.