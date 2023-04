Ucraina, Kiev avrebbe tentato di uccidere Vladimir Putin con l’utilizzo di un drone

Secondo il quotidiano Bild, i servizi segreti ucraini avrebbero tentato di uccidere Vladimir Putin con un drone esplosivo durante un presunto viaggio del presidente russo in un parco industriale vicino a Mosca. Tuttavia, il drone sarebbe precipitato prima di raggiungere l’obiettivo e non è chiaro se Putin fosse effettivamente presente sul posto.

Guerra in Ucraina, sarebbe positiva la telefonata tra Zelensky e Xi Jinping

Nel frattempo, il procuratore generale ucraino, Andriy Kostin, ha dichiarato che le ostilità in Ucraina hanno portato a oltre 80.000 possibili crimini di guerra, con i russi che avrebbero preso di mira infrastrutture critiche per far morire di fame e freddo la popolazione ucraina.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avuto una lunga e significativa telefonata con il presidente cinese Xi Jinping, che ha sottolineato l’importanza del dialogo e della negoziazione come l’unica via d’uscita praticabile. Xi ha anche ribadito il rispetto reciproco della sovranità e dell’integrità territoriale come base politica delle relazioni tra Cina e Ucraina e ha espresso apprezzamento per l’assistenza fornita dall’Ucraina durante l’evacuazione dei cittadini cinesi nel 2022. In seguito alla telefonata, Zelensky ha nominato Pavel Ryabikin ambasciatore dell’Ucraina presso la Repubblica popolare cinese.

Il portavoce del Consiglio per la sicurezza americana, John Kirby, ha commentato positivamente la telefonata tra Zelensky e Xi, affermando che gli Stati Uniti da tempo chiedono alla Cina di ascoltare la prospettiva ucraina. Tuttavia, ha sottolineato che sta all’Ucraina decidere se vogliono sedersi al tavolo dei negoziati per la pace.