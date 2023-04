Una forte grandinata, quella che si è abbattuta sul Veneto in questo martedì 25 aprile. Completamente imbiancate diverse zone della regione in seguito alle copiose precipitazioni che si sono verificate nelle ultime ore. Ecco un video della grandine in Veneto di oggi.

Grandine in Veneto oggi, Zaia: “Territorio imbiancato”

Davvero ingenti le precipitazioni che si sono abbattute sul Veneto nelle ultime ore. Tra le aree più colpite la Val Liona. Noci di ghiaccio sono cadute in maniera violenta sulle colture in campo nel Polesine, nella Bassa Padovana fino a Soave e nella zona di Verona Est. I chicchi di grandine hanno raggiunto delle dimensioni considerevoli.

“Forti temporali e grandine hanno bersagliato in mattinata parte del territorio del Veneto. Colpiti gli ortaggi di Lusia (Ro) le serre di verdura di Montagnana (Pd) i frutteti veronesi, con danni sulle piante da frutto in fiore, orticole a pieno campo e vigneti. Chicchi fino a 3 cm, in alcune zone più piccoli ma in grande quantità dove il fortunate ha imbiancato giardini, ettari coltivati e le strade”, le parole del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia.

“La caduta della grandine nelle campagne è la più dannosa in questa fase stagionale per le perdite irreversibili che provoca alle coltivazioni, mandando in fumo un intero anno di lavoro”, sono le parole di Coldiretti Vicenza. “La grandine colpisce i frutticini proprio nei primi giorni di formazione, in modo da provocarne la caduta o danneggiandoli fino ad impedirne la crescita o lasciando deformazioni tali da renderli non adatti alla commercializzazione”.