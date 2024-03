Tutto pronto a Nocera Inferiore per il derby Nocerina-Cavese. Domenica 10 marzo in un “San Francesco” ruggente si giocherà l’attesissimo confronto tra rossoneri e blufoncé, rispettivamente secondi e primi nel girone G di Serie D. Un incontro tra due tifoserie da sempre rivali (ma che non vedrà la presenza di entrambe le fazioni), con in palio punti pesantissimi. Ecco dove acquistare i biglietti di Nocerina-Cavese, con i prezzi dei tagliandi e i punti vendita autorizzati.

Tutte le condizioni per l’ordine pubblico e i tifosi ospiti

Tanta l’attesa nelle due Nocera per un match che preannuncia grandi emozioni. I rossoneri di Marco Nappi, reduci dalla frenata di Fiumicino (0-0 sul campo della Boreale penultima) distano ben 11 lunghezze dalla capolista del girone, quella Cavese prima allenata da Cinelli e ora nelle mani di Raffaele Di Napoli. Ciro Foggia e compagni hanno l’occasione di chiudere definitivamente il campionato, la Nocerina proverà a regalare un successo ai propri tifosi per tenere accesa una flebile fiammella.

La partita, fissata per le ore 14:30 presso lo storico Stadio San Francesco, sarà l’occasione per la “Giornata Rossonera”; in virtù della giornata tematica, la validità degli abbonamenti sarà sospesa, pertanto anche i possessori di abbonamenti annuali dovranno acquistare un biglietto per partecipare all’evento. L’unico esonero riguarda gli organi di stampa, ai quali saranno concessi gli accrediti come di consueto. Sospesi, dunque, anche gli accrediti di favore.

Non ci saranno, come detto, i tifosi della Cavese. Il Prefetto della Provincia di Salerno ha introdotto delle misure specifiche per questo incontro, limitando la vendita dei biglietti esclusivamente ai residenti delle città di Nocera Superiore e Nocera Inferiore. Chiuso il settore ospiti.

Dove acquistare i biglietti di Nocerina-Cavese: prezzi e punti vendita

I punti vendita presso i quali sarà possibile acquistare i biglietti per Nocerina-Cavese.

Pubblicità

Futuransa Nocera Inferiore – via Nicola Bruni Grimaldi, 87;

Futuransa Nocera Superiore – via Nazionale, 859;

Goldbet Piedimonte Nocera Inferiore – via Giovanni Falcone, 47;

Bar San Rocco Nocera Inferiore – via Ovidio Forino, 1;

Nino Cafè Nocera Inferiore – via Matteotti, 74;

Caffè Mirò Nocera Inferiore – vico Giovanni Battista, 24.

I prezzi: