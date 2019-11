Caffè del Presidente, gusto e piacere dell’oro nero. Chiara Stile testimonial del brand

';

Il momento perfetto per stare insieme, per risvegliare corpo e anima, per riconciliarsi con il gusto e con il piacere. Il caffè è molto più di una bevanda. Tanto da rappresentare un rito, un punto d’incontro con la propria spiritualità.

L’oro nero, a Napoli e dintorni, assurge a vera e propria arte. Lo sa bene chi gusta il Caffè del Presidente, prodotto frutto di una miscela della più antica tradizione campana. L’azienda di Santa Maria la Carità fa da sempre della passione e dell’amore per il proprio lavoro i punti cardine della propria filosofia.

Cura minuziosa dei dettagli: il chicco viene selezionato fin dal raccolto, che avviene nei maggiori Paesi produttori di caffè del mondo. Viene poi importato in Italia, dove viene sottoposto alla tostatura e alla miscelazione. Quest’ultima fase, frutto di anni di sperimentazioni, richiede la scelta tra diverse tipologie di chicco, di varie qualità e provenienza.

Il Caffè del Presidente è disponibile in miscele in grani per i bar nella versione ‘Oro’, che possiede un gusto delicato, e in quella ‘Argento’, dal sapore più marcato. E per chi utilizza cialde e capsule? Il Caffè del Presidente ha pensato per loro le varianti dal gusto delicato classico, gusto forte, decaffeinato e ginseng.

La testimonial del brand sarà Chiara Stile, popolare modella, inviata televisiva e influencer campana, con un gran seguito sui social network. In particolar modo, il profilo Instagram conta circa 90mila follower. È con la sua figura che il Caffè del Presidente vuole esaltare la qualità del suo prodotto, cercando di raggiungere l’ampio pubblico che segue l’attività di Chiara, formato per lo più da giovani.