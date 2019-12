Saldi invernali 2020: ecco quando iniziano, le date in tutte le Regioni

';

La stagione delle occasioni per fare acquisti post festività natalizie si avvicina a larghi passi e per i saldi bisognerà aspettare gennaio. Ogni anno i negozi organizzano due periodi di promozioni e saldi, uno d’inverno e uno d’estate: quest’anno i saldi invernali inizieranno tra il 4 e il 5 gennaio 2020 in tutte le regioni, con l’eccezione della Sicilia.

La data in cui finiranno i saldi, invece, varierà molto da regione a regione, anche se quasi ovunque i saldi finiranno all’incirca tra fine febbraio e inizio marzo. Si parte dal periodo più breve in Trentino Alto Adige (solo due settimane) fino a sfiorare i tre mesi come in Campania e in Veneto.

Regione per regione le date di inizio e fine saldi: