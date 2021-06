Campania, arrivano i saldi dell’estate 2021: ecco quando iniziano

Tempo di shopping a prezzi scontati per gli italiani nella bella stagione. Sono ormai alle porte i saldi estivi, un momento particolarmente atteso per fare spese. Quando iniziano i saldi in Campania per l’estate 2021? Ecco le date relative al mese di luglio per i ribassi estivi.

Saldi Campania Estate 2021, le date: ecco quando iniziano a luglio

La stagione dei saldi estivi inizierà il 1 luglio in Sicilia, seguita poi dalla Basilicata. In Campania invece i saldi inizieranno il 3 luglio, insieme ad Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

Negli scorsi giorni era stata avanzata dalla Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni di una data unica che indicasse l’inizio dei saldi estivi. In questo modo non si sarebbe creata competizione tra le Regioni, già tutte duramente provate economicamente da ormai quasi due anni.

In base alla modifica del Testo Unico del Commercio, già trenta giorni prima dell’inizio ufficiale dei saldi, è possibile per le attività commerciali intraprendere delle vendite promozionali. Si può dunque già da tempo fiutare occasioni nelle varie attività.

La fine dei saldi non è stata ancora stabilita. Certo è che il mese di luglio sarà pieno di sconti e offerte. Le percentuali di sconto dovrebbero variare tra il 5% e il 70%. È bene controllare sempre sul cartellino il prezzo non scontato del possibile acquisto, per evitare fregature varie.