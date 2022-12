Merry Chrì è la Canzone di Natale 2022 di Radio Deejay. Alcuni giorni fa è stata svelato il brano natalizio della popolare emittente radiofonica che, lo possiamo giurare, sarà trasmesso a palla in radio nel corso di tantissime delle trasmissioni di questi giorni.

Tutto su Merry Chrì: ecco dove è stato girato il video

Il pezzo è stato cantato da tutte le voci del network, che hanno partecipato alla canzone. Un brano che riprende le note di “Lovely Day” di Bill Withers e contiene feat. di Fabri Fibra e di Marracash. Ne ha parlato con toni entusiastici Linus: “Ho pensato a questa canzone anche perché mi sembrava semplice da cantare, ma purtroppo mi sbagliavo”, afferma sorridendo il celebre speaker.

Il video di Merry Chrì è stato girato tra Milano e New York, ma nel corso della clip possiamo notare anche alcuni estratti dall’evento tenutosi al Fabrique.

Il testo e il significato di Merry Chrì, Canzone di Natale 2022 di Radio Deejay

Quando arrivano le feste ma

C’è qualcosa che non va.

Tra bollette, il clima, eccetera

Bisogna risparmiar

Taglia su per giù

Una sillaba non più.

E il Natale tu

Potrai festeggiare su

Radio Deejay (buon Nata’, tanti augu’, buone fe’, da Deejay)

(buona fi’, buon princi’, tante co’, con Deejay)

Radio Deejay (pace e gio’, di vero cuo’ , a te e fami’, da Deejay)

(Santo Ste’, San Silve’, Capoda’, su Deejay )

Quando mandi lo stesso Whatsapp

Anche a chi non vedi mai

Pensa al risparmio in kilowatt

Se gli auguri accorcerai

Jingle jingle bell,

Via l’ultima sillaba

Ed al bambinel

Potrai far gli auguri su

Radio Deejay (buon Nata’, tanti augu’, buone fe’, da Deejay)

(Buona fi’, buon princi’, tante co’, con Deejay)

Radio Deejay (Jingle Be’, Happy de’, Merry Chri’, su Deejay )

Santa Cla’, Con la sli’, e le re’, su Deejay)

Buon Nata’, tanti augu’

Buone fe, da Deejay.

Bella fra’, salta su, io faccio il rap

Per lui e per lei

E se quest’anno si va al risparmio

Vendo la Lambo, meglio così.

Che pure Kanye soffre la fame

Per via di un tweet, oh shit.

Incubo ricorrente, ti ci fan pensare già da novembre

Sia alle luminarie che alla corrente, costa,

guarda queste bollette

io mi sa che parto, ho delle cosette in ballo,

un Natale bollente (uhm), però lascio un presente intanto per la gente di:

Radio Deejay (buon Nata’, tanti augu’, buone fe’, da Deejay)

(Buona fi’, buon princi’, tante co’, con Deejay)

Radio Deejay (Il panetto’, di Ernst Kna’, sullo sto’, di Deejay)

(La befà, col carbò, nel camì, con Deejay)

(Col salmò, Col torrò, Il pandò, di Deejay)

(Il prese’, i re ma’, la come’, su Deejay)

Radio Deejay (birra Rà, lo spumà, le lentì, con Deejay)

(Il cenò’, Il tombolò, cari augù, da Deejay)