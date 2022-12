Un nuovo singolo di Elodie irrompe nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 dicembre. Si chiama Ok. Respira, ed è la nuova canzone dell’artista romana, che precede l’omonimo album, in uscita il 10 febbraio 2023. Vediamo insieme testo, video e significato del brano di Ok. Respira di Elodie.

Il significato della nuova canzone di Elodie

Scritto da Federica Abbate, Jacopo Ettorre, Joan Thiele con la stessa Elodie e il team ITACA che ha prodotto il brano, Ok. Respira è il nuovo singolo della cantante romana. Il 2023 sarà per Elodie un anno ricco di progetti che, oltre alla partecipazione alla 73° edizione del Festival di Sanremo e l’uscita del nuovo album, la vedrà protagonista anche in una docuserie.

Il significato di Ok. Respira è legato al tempo che ognuno ha. Una canzone che esorta a fermarsi, a godersi il tempo, a cercare di cogliere l’attimo nel più classico dei carpe diem.

Testo Ok. Respira: le parole del nuovo singolo della cantante

E se mi cerco penso a che cosa vorrei,

sotto la pelle il mondo gira anche se non ci sei.

Faccio tutto ciò che voglio del mio corpo,

non mi giudicare se perdo il controllo.

Che prezzo ha la mia libertà,

più del tuo cash, della tua metà (ah-ah-ah).

Se mi guardi così, io non ti riconosco,

se mancherà l’aria mi dirò lo stesso: “Ok. Respira”.

Mi ri-innamoro di me da sola

e riflessa allo specchio incontrerò una faccia nuova.

La luce che è negli occhi

lascia che mi tocchi.

Nel suono della mia voce mi voglio sentire.

Ok. Respira.

È finta la mia arma, so che può ferire,

ma la mia verità mi guarirà alla fine.

Ho tutto il mio spazio qua,

non mi sposto __,

nessuno dimentica.

Che prezzo ha la mia libertà,

più del tuo cash, della tua metà (ah-ah-ah).

Se mi guardi così, io non ti riconosco,

se mancherà l’aria mi dirò lo stesso: “Ok. Respira”.

Mi ri-innamoro di me da sola

e riflessa allo specchio incontrerò una faccia nuova.

La luce che è negli occhi

lascia che mi tocchi.

Nel suono della mia voce mi voglio sentire.

Ok. Respira.

Ok. Respira.

Il sole va, la notte,

mi ri-innamoro di me,

ri-innamoro di me,

ri-innamoro di me.

Mi ri-innamoro di me da sola

e riflessa allo specchio incontrerò una faccia nuova.

La luce che è negli occhi

lascia che mi tocchi.

Nel suono della mia voce mi voglio sentire.

Ok. Respira.

Ok. Respira.