Un personaggio unico nella commedia napoletana e italiana, un attore di grandissimo spessore, un uomo mai dimenticato. Il volto di Massimo Troisi torna al cinema con “Il mio amico Massimo”, pellicola dedicata all’artista scomparso nel 1994. Ecco dove vedere il film diretto da Alessandro Bencivenga al cinema, e quando potrebbe uscire in tv.

Dove vedere “Il mio amico Massimo” al cinema, e in quali sale verrà proiettato

A quasi 70 anni dall’anniversario della nascita di Massimo Troisi, “Il mio amico Massimo” è un documentario che ripercorre la carriera dell’attore napoletano. Da sempre impresso nella memoria degli italiani, Troisi rivive nelle immagini della pellicola, continuando a rappresentare una vera e propria icona della cultura italiana.

Un docufilm, quello di Bencivenga, che ne ripercorre la vita e il percorso artistico. Interverranno nel corso del film attori, attrici, registi, esponenti del mondo dello spettacolo. Ci saranno Carlo Verdone, Nino Frassica, Clarissa Burt, Maria Grazia Cucinotta, Ficarra e Picone, Pippo Baudo, Renzo Arbore. Immancabile, ovviamente, la spalla Lello Arena, che svolgerà un ruolo di primo piano, così come Cloris Bosca; entrambi, saranno le voci narranti del docufilm.

Il film su Massimo Troisi verrà proiettato in tutti i The Space Cinema e in tantissime altre sale in tutta Italia dal 15 al 21 dicembre 2022. Particolare distribuzione il film la troverà, naturalmente, in Campania. Ci sarà sicuramente tanta attesa anche per l’uscita in tv de “Il mio amico Massimo”. Al momento non abbiamo delle informazioni precise in merito, ma possiamo affermare con ragionevole certezza come, qualora la pellicola venga distribuita, ciò non accadrà prima della primavera 2023.