Lutto nel mondo del cinema e dello spettacolo. È morto Lando Buzzanca. Aveva 87 anni. L’attore lottava da tempo contro una brutta malattia. Buzzanca era ricoverato presso il policlinico Gemelli di Roma, dove si è spento nella giornata di domenica.

La carriera dell’attore siciliano protagonista della commedia sexy all’italiana

Nato a Palermo il 25 agosto 1935, Buzzanca esordisce nel 1961 in Divorzio all’italiana di Pietro Germi. Il successo arriva con Il merlo maschio del 1971, commedia sexy all’italiana diretta da pasquale Festa Campanile. La carriera dell’attore è stata spesso in equilibrio tra il già citato genere della commedia sexy e film dal tono decisamente più serio come con autori come Germi e Lattuada.

Laureato in legge alla Sapienza di Roma, ha esercitato la professione di avvocato fino al 2001, per poi dedicarsi esclusivamente al mondo dello spettacolo come attore.

Morto Lando Buzzanca: la malattia e la vita privata

Di recente si era parlato di Lando Buzzanca in particolar modo per la sua vita privata. L’attore è stato sposato con Lucia Peralta Buzzanca, scomparsa nel 2010. Di recente è stato fidanzato con Francesca Della Valle. La relazione di Buzzanca e la donna avrebbe scatenato una faida familiare, come dichiarato dalla stessa Della Valle: “Hanno bloccato il nostro matrimonio”. Inoltre, la donna sostenne anche di vedersi negata la possibilità di andare a fare visita al fidanzato tutte le volte che vuole.

Buzzanca era affetto da tempo da una malattia. L’attore era ricoverato da quasi un anno in una RSA a causa di una malattia degenerativa, ma dopo una caduta dalla carrozzella con cui si muoveva è stato costretto al ricovero presso il Gemelli.