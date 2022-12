La musica, si sa, accompagna ogni fase della nostra vita, anche e soprattutto durante i periodi di festa. Ovviamente, le festività natalizie non fanno eccezione; anzi, si tratta di uno di quei frangenti in cui possiamo identificare maggiormente la presenza di canzoni simbolo. Perché, dunque, non stilare una playlist con le canzoni di Natale 2022? Ecco una lista aggiornata dei brani più popolari di questo periodo.

Le nuove canzoni di Natale 2022: quali sono le più belle

Nonostante non sembri, anche il periodo natalizio può regalare delle nuove uscite in quanto a canzoni di Natale. Ad esempio, i Backstreet Boys con il loro disco A Very Backstreet Christmas. In esso è contenuta una cover della celeberrima Last Christmas degli Wham!. Alicia Keys, invece, ha pubblicato Santa Baby, il suo primo album natalizio.

C’è anche Lindsay Lohan, con la sua versione dell’iconico brano Jingle Bell Rock in collaborazione con Ali Tomineek. Menzione particolare per Jess Stone, che ha pubblicato Merry Christmas, Love. Il primo singolo estratto dal disco è stato What Christmas Means To Me.

Playlist aggiornata con i brani più popolari di quest’anno

Proviamo dunque a stilare una playlist aggiornata con le canzoni di Natale al 2022. Sono tante, certo, ma noi abbiamo provato a riassumerle tutte!