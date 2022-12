Ci siamo: il momento tanto atteso da tantissimi seguaci del Festival di Sanremo è arrivato. Stiamo ovviamente parlando del gioco più amato di tutti, che nelle ultime edizioni ha attratto centinaia di migliaia di giocatori. Stiamo parlando del Fantasanremo 2023. Da martedì 27 dicembre sono aperte le iscrizioni per la competizione. Eccovi alcuni consigli per affrontarlo al meglio: quali sono gli artisti da prendere, la lista delle quotazioni, i nomi delle squadre.

Consigli per il Fantasanremo 2023: chi prendere

Tutto pronto per questo Fantasanremo 2023! L’edizione di quest’anno sarà connotata, lo possiamo giurare, da tante sorprese interessanti. Proviamo a dare alcuni consigli su chi prendere, partendo dai top dei top. L’artista più quotato è Ultimo, che vale 27 baudi e che con la sua “Alba” appare favorito. Sicuramente un’ottima mossa sulla quale basare la nostra squadra, ma attenzione anche al quotatissimo Marco Mengoni, a 26 baudi. Impossibile trascurare Elodie, che vale 24 baudi, e che potrebbe seriamente arrivare alla vittoria finale.

Vediamo bene Mara Sattei, un personaggio interessante e un’artista potenzialmente in rampa di lancio. Discorso simile per Tananai, non più una sorpresa come nel Fantasanremo 2022. Una possibile sorpresa è anche Ariete, mentre tra i giovani gIANMARIA potrebbe essere un buon investimento. Il nostro consiglio è quello di puntare su un big, un artista di media fascia, tre giovani dal prezzo contenuto.

Le quotazioni degli artisti in gara: la lista completa

Vediamo insieme tutte le quotazioni degli artisti del Fantasanremo 2023. Una lista decisamente equilibrata.

Anna Oxa Sali (Canto dell’anima) – 18 Baudi

Ariete Mare di Guai – 21 Baudi

Articolo 31 Un bel viaggio – 21 Baudi

Colapesce Dimartino Splash – 20 Baudi

Colla Zio Non mi va – 16 Baudi

Coma_Cose L’addio – 20 Baudi

Elodie Due – 24 Baudi

Gianluca Grignani Quando ti manca il fiato – 20 Baudi

gIANMARIA Mostro – 17 Baudi

Giorgia Parole dette male – 25 Baudi

I Cugini di Campagna Lettera 22 – 21 Baudi

Lazza Cenere – 22 Baudi

LDA Se poi domani – 21 Baudi

Leo Gassmann Terzo cuore – 18 Baudi

Levante Vivo – 20 Baudi

Madame Il bene nel male – 22 Baudi

Mara Sattei Duemila minuti – 21 Baudi

Marco Mengoni Due vite – 26 Baudi

Modà Lasciami – 18 Baudi

Mr. Rain Supereroi – 19 Baudi

Olly Polvere – 16 Baudi

Paola & Chiara Furore – 22 Baudi

Rosa Chemichal Made in Italy – 19 Baudi

Sethu Cause perse – 16 Baudi

Shari Egoista 17 Baudi

Tananai Tango – 22 Baudi

Ultimo Alba – 27 Baudi

Will Stupido – 16 Baudi

Nomi delle squadre Fantasanremo 2023: i più divertenti e originali

