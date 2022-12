Sì, è di nuovo quel momento dell’anno! Dopo l’annuncio di Amadeus su quali saranno i ventidue cantanti a Sanremo 2023, si ripete un rituale che ormai, piacevolmente, ci accompagna da circa tre anni: la corsa al Fantasanremo. Il gioco più amato tra quelli dedicati al Festival della Canzone Italiana ci porterà a vivere con particolare intensità la settimana di Sanremo, anche per quest’anno. Ma quando esce il regolamento della competizione, e quando sarà possibile effettuare l’iscrizione?

Quando esce il regolamento del Fantasanremo 2023 per l’iscrizione

Tutto pronto, o quasi, per questo Fantasanremo 2023. L’edizione di quest’anno del gioco più sfizioso del web dedicato al Festival sta per arrivare. Ma come funziona? Facciamo una premessa: il regolamento del Fantasanremo 2023 non è stato ancora pubblicato. Dunque, non conosciamo ancora le regole peculiari di quest’edizione. Tuttavia, per gli amanti del Fantacalcio, possiamo già anticipare che funziona praticamente allo stesso modo.

Proprio come per il fantacalcio, non occorrerà altro che scegliere i propri cantanti preferiti, in base al budget che si ha a disposizione, collegandosi al portale ufficiale di Fantasanremo. A ogni giocatore vengono assegnati dei baudi, che finora sono sempre stati 100, per comporre la propria squadra. Negli anni precedenti la squadra era formata da cinque cantanti, da comprare, ovviamente, rimanendo nel budget. Al termine della scelta dei cantanti occorrerà scegliere anche il proprio capitano.

Come iscriversi al Fantasanremo 2023? Per l’iscrizione dobbiamo ancora attendere sabato 17 dicembre alle ore 00:00. Questo perché nella giornata di venerdì 16 dicembre, come detto da Amadeus, verranno annunciati anche i giovani che faranno parte del novero dei cantanti. Cosa si vince quest’anno? A meno di clamorose sorprese, anche questa volta è in palio la gloria. “L’onore, la gloria, il rispetto, la possibilità di fregiarti di un titolo così prestigioso come quello di Campione del FantaSanremo. Per i cinici: niente. (Giochi gratis, che ti aspettavi?)”. Ci aspettiamo solo e unicamente una grande dose di divertimento.