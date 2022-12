Dedicare un pensiero ad amici e parenti, ai propri affetti, prima di dormrie, è senza dubbio un bellissimo modo per far sapere loro che li stiamo pensando. Specialmente ora che si avvicina un periodo dell’anno davvero amato da grandi e piccini: Natale arriva, a grandi passi, per portare gioia nei nostri cuori. Ecco, dunque, alcune frasi, immagini e poesie per augurare una buonanotte natalizia 2022 su WhatsApp.

Le più belle frasi da inviare ad amici e parenti prima di dormire

Scegliere di rivolgere un dolce pensiero a chi, in questo momento, è nel nostro cuore, è davvero un bel gesto. D’altronde, Natale è la festa della comunione delle persone. Ecco dunque alcune frasi pensate per la buonanotte a tema natalizio.

Che la magia di queste notti possa portarti la gioia e la serenità che meriti. Buonanotte e sogni d’oro!

Buonanotte a chi già dorme, a chi è in giro, a chi è solo, a chi è felice e a chi non si arrende mai, nonostante tutto.

Buonanotte a chi crede, a chi ama e a chi spera, a chi lotta, sempre, con tutte le sue forze, senza arrendersi mai.

Alcune poesie dedicate alle notti prima del Natale

Ecco alcune poesie davvero belle da dedicare per la buonanotte natalizia del 2022.

L’inverno (Arpalice Cuman Pertile)

Non mi piaci, o freddo inverno,

che ci tieni qua in prigione,

dove il giorno sembra eterno:

fuggi, perfida stagione!

Senza i fiori e la verzura

sembra morta la natura.

Più non canta il vago uccello,

trema e soffre il poverello.

Ma la mamma sa le fole

e ci chiama intorno a sé

con le magiche parole:

“Una volta c’era un Re…”.

Poi ritornano il Natale,

la Befana, il Carnevale;

ognun d’essi reca un dono:

freddo inverno, ti perdono!

Natale (Alda Merini)

A Natale non si fanno cattivi

pensieri ma chi è solo

lo vorrebbe saltare

questo giorno.

A tutti loro auguro di

vivere un Natale

in compagnia.

Un pensiero lo rivolgo a

tutti quelli che soffrono

per una malattia.

A coloro auguro un

Natale di speranza e di letizia.

Ma quelli che in questo giorno

hanno un posto privilegiato

nel mio cuore

sono i piccoli mocciosi

che vedono il Natale

attraverso le confezioni dei regali.

Agli adulti auguro di esaudire

tutte le loro aspettative.

Per i bambini poveri

che non vivono nel paese dei balocchi

auguro che il Natale

porti una famiglia che li adotti

per farli uscire dalla loro condizione

fatta di miseria e disperazione.

A tutti voi

auguro un Natale con pochi regali

ma con tutti gli ideali realizzati.