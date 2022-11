Un vero e proprio Canva down, quello che si è verificato nel corso del pomeriggio di mercoledì 30 novembre. La piattaforma di grafica non funziona correttamente: il sito, infatti, non scarica le immagini e i video. Un problema che hanno riscontrato tanti utenti.

Canva down, il software non funziona e non scarica immagini e video

Tanti gli utenti che stanno segnalando nelle ultime ore un Canva down. Il malfunzionamento sembra essere particolarmente diffuso: sono già diverse decine le segnalazioni che sono state effettuate su Downdetector sulla pagina dedicata a Canva. Un portale, questo, leader nel campo delle segnalazioni di malfunzionamenti su tutti i tipi di software, piattaforme e siti web.

“Anche a voi Canva non sta funzionando?”, “Non mi fa scaricare i file”, sono solo alcuni dei commenti che gli utenti stanno postando sul portale Downdetector e su Twitter. Per la precisione, l’84% percento degli utenti segnala problemi con il sito web, mentre l’11% parla di problemi all’app, e il 5% alla connessione con il server. In generale, lo scriviamo anche per esperienza personale, è proprio, nello specifico, il download dei file a dare più di un problema, con immagini e video che non possono in alcun modo essere scaricate.

Quando verrà risolto il problema, non ci è dato ancora saperlo, dato che non pervengono notizie da parte di Canva a riguardo. Per ogni evenienza non resta che consultare il portale Downdetector.