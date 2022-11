Domenica 27 novembre 2022 non è solo l’ultima di questo mese, ma è anche la prima domenica di Avvento. Ci avviciniamo dunque al Natale, con il mese di dicembre che, fino al 24, è il mese in cui si va verso la Natività di Gesù. Ecco, dunque, un calendario dell’Avvento 2022 da stampare in PDF, pronto per l’occasione.

Perché si porta avanti questa tradizione: storia e origini di uno dei simboli del Natale

La tradizione del calendario dell’Avvento è legata, ovviamente, alle festività natalizie. Si tratta di uno speciale calendario che conta i giorni che ci separano dalla Santa Notte del 24 dicembre. È nella stessa parola, il significato di questa usanza: ‘avvento’, infatti, deriva dal latino ‘adventus’, che significa ‘arrivo’, ‘venuta’. Dunque, è proprio l’attesa del Natale a creare l’Avvento. Il conto alla rovescia, come detto, inizia dalla prima domenica di Avvento, ovvero l’ultima di novembre.

Il calendario dell’Avvento è diventato uno dei simboli più rappresentativi del Natale nel corso degli ultimi anni. I grandi lo utilizzano per non perdere la magia delle feste natalizie. Ma è per i più piccoli che questo diventa un modo per partecipare alla marcia di avvicinamento al Natale.

La tradizione è nata, infatti, nei Paesi di lingua tedesca, diventando un modo per riempire il periodo di attesa della grande festa creando aspettative quotidiane nei bambini. Molti calendari dell’Avvento assumono la forma di una grande carta rettangolare con ventiquattro finestrelle, una per ogni giorno di dicembre che precede la vigilia di Natale, o anche il giorno di Natale, includendo il 25.

I più tradizionali raffigurano il presepe, Santa Claus, e il clima invernale, mentre altri spaziano per tema, dallo sport alla tecnologia. Esistono, infatti, modi diversi di completare il calendario dell’Avvento; noi vi lasciamo un esempio di calendario vuoto, per personalizzarlo a seconda dei vostri desideri. Non resta, dunque, che iniziare!