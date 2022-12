Se c’è un personaggio con cui riusciamo a identificare subito il Festival di Sanremo, questo è probabilmente Pippo Baudo. Non ce ne voglia Amadeus, che sta facendo un lavoro brillante con la kermesse canora di cui è direttore artistico, ma lo storico conduttore è senza dubbio il presentatore del cuore di tutti noi. Ma come sta Pippo Baudo oggi? Quali sono le sue condizioni di salute?

Come sta Pippo Baudo oggi: ultime news sulla salute del conduttore

Classe 1936, Pippo Baudo è stato uno dei volti più noti del piccolo schermo insieme a Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello. Tra i conduttori più rappresentativi della televisione italiana, ha esordito nei primi anni sessanta, ed è il recordman di conduzioni del Festival di Sanremo, di cui è stato presentatore per ben tredici volte. Parliamo della storia della televisione italiana: un personaggio davvero unico.

In tantissimi, dunque, si chiedono, quasi naturalmente, diremmo, che fine abbia fatto il ‘nostro’ Pippo Baudo, e come stia oggi. Ebbene, possiamo rassicurare tutti coloro i quali si sentono legati alla sua figura come il celebre presentatore versi in condizioni di salute buone. Baudo si sta solo godendo un po’ di meritato riposo dopo le mille e una avventure che ha vissuto nella sua lunghissima carriera da presentatore televisivo.

Dove vive ora il presentatore tv e qual è il suo patrimonio

Possiamo dunque stare tranquilli sulle condizioni di salute di Pippo Baudo, che da anni si è ormai stabilito a Roma. In realtà, non sono moltissime le informazioni sulla sua abitazione, essendo il conduttore televisivo una persona particolarmente riservata per quanto concerne la sua sfera privata. Tuttavia, sappiamo che abita in un appartamento romano, non molto lontano, tra l’altro, da viale Mazzini, dove sono presenti gli studi di mamma Rai, quella rete televisiva a cui ha legato praticamente tutta la sua carriera, e che ha celebrato Baudo qualche anno fa.

Sul suo patrimonio, lungi da noi fare delle valutazioni troppo precise. Tuttavia, possiamo ben immaginare come, avendo Baudo accumulato, nel corso della sua carriera, degli ingaggi piuttosto elevati, cosa che gli ha permesso di mettere da parte ingenti somme di denaro, anche se non sono disponibili dati ufficiali in merito.