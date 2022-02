Chi è Perla Dipoppa, la carriera della giornalista del TG1

Professionalità, fascino e competenza al servizio della tv di Stato, per raccontare i principali avvenimenti nel mondo. Perla Dipoppa è sicuramente tra le più capaci giornaliste della Rai. Scopriamo di più su di lei, sulla sua biografia e la sua carriera, ma anche su alcuni tratti della sua vita privata.

La biografia e la carriera della giornalista del TG1: età e altezza

Pugliese doc, originaria della provincia di Bari, Perla Dipoppa, insieme ad altre colleghe come ad esempio Paola Cervelli, è una delle giornaliste più importanti dell’attuale panorama Rai. Iscritta all’albo dei giornalisti professionisti della regione Lazio dal 2008, è entrata nella tv di Stato nello stesso anno, dopo aver vinto un concorso. Le prime collaborazioni, come riporta il portale “Telegiornaliste”, con il portale “Il Tempo”, e con l’emittente radiofonica romana Radio Città Futura. Il suo esordio televisivo è invece legato a un’emittente spagnola, TeleBilbao.

Proprio di questo ha parlato Perla Dipoppa in un’intervista rilasciata al medesimo portale: “Ero all’università, un periodo di studio all’estero. Nei primi anni 2000 la Spagna, e in particolare i Paesi Baschi dove mi trovavo io, erano in pieno boom: si trovava lavoro, c’erano mille opportunità. Mi avevano chiesto di restare, decisi di tornare e provare a fare la giornalista in Italia: forse è stata la scelta giusta. Il concorso in Rai? Provato quasi per scherzo, pensando ci fossero solo raccomandati”. L’altezza di Perla Dipoppa si aggira intorno al metro e settanta.

Perla Dipoppa ha un marito? La vita privata della giornalista è inaccessibile

Perla Dipoppa ha dedicato nel febbraio anche un servizio alla guerra tra Russia e Ucraina, uno dei tanti realizzati sui principali fatti di cronaca. Al momento non ha una pagina Wikipedia.

Ma cosa sappiamo della vita privata di Perla Dipoppa? Quasi nulla, diremmo. Non sappiamo se la giornalista sia sposata e se abbia dei figli. In Rete abbiamo trovato informazioni su di lei circa i premi che ha conquistato, come il Premio Azzarita, riconoscimento dedicato al giornalista originario di Molfetta, già direttore generale dell’Ansa e strenuo difensore della libertà di stampa, vinto nel 2015.