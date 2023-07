È uno dei volti principali alla conduzione del telegiornale di Rai News 24, Chiara Paduano. La giornalista triestina è tra le più importanti conduttrici di diverse delle edizioni del TG. Scopriamone insieme la biografia e la carriera, ma anche alcuni tratti interessanti della sua vita privata.

Chi è la conduttrice di Rai News 24: la sua biografia e la sua carriera

Chiara Paduano è nata a Trieste ed è orgogliosissima di ciò, come afferma sul proprio profilo di Instagram. Nella stessa città ha conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione, ottenuta con il massimo dei voti. La conduttrice televisiva è conosciuta per la sua partecipazione al programma “Uno Mattina”. Ha condotto per diverso tempo il TGR di Rai 3 edizione Marche. In passato ha avuto una collaborazione pregressa con Antenna 3 e Telequattro, molto nota a Trieste.

Chiara Paduano ha un marito e dei figli? Le news che abbiamo raccolto su di lei

Curiosando sul web abbiamo scoperto che Chiara Paduano si è sposata il 19 settembre 2015 con suo marito Marco, di cui non abbiamo tantissime info. Sappiamo però di più sul padre di Paduano, il colonnello Angelo Paduano, che ha prestato servizio nell’esercito italiano per oltre quarant’anni e ha ricevuto la Medaglia Mauriziana.

La giornalista avrà sicuramente ereditato da lui l’orgoglio e il rispetto per il servizio militare. Oltre al padre, Paduano ha avuto anche due zii che hanno prestato servizio militare con onore: il dottor Aldo Paduano, ferito in combattimento in Africa Orientale Italiana e rimpatriato in nave ospedale, e Tommaso Paduano, volontario in Grecia e Russia, caduto durante un’avanzata e sepolto nel Cimitero Militare Italiano di Stalino.