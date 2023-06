Radio Italia è pronta a organizzare per la terza volta il mega-concerto gratuito presso il Foro Italico, risvegliando nei cittadini di Palermo il desiderio di partecipare a grandi eventi, a una settimana dalla doppia apparizione di Vasco Rossi in città. Vediamo insieme la scaletta del concerto di Radio Italia 2023 a Palermo, e dove vederlo in tv e streaming.

Grande musica nel capoluogo siciliano con tanti artisti italiani

La manifestazione promette tre ore di musica ininterrotta e aspira a lasciare un segno duraturo nella storia di Palermo. Il mega-concerto è organizzato in collaborazione con il Comune di Palermo e la Città metropolitana.

Nel cast si trovano quattordici artisti, che si esibiranno accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, guidata dal maestro Bruno Santori. Tra gli artisti ci saranno Levante, Diodato, Max Pezzali, Sangiovanni, Marracash, Paola & Chiara, Emma, Rocco Hunt, Boomdabash, Mr. Rain, Blanco, Irama e Rkomi, e infine Ligabue.

Scaletta concerto Radio Italia 2023: gli artisti in ordine

Levante

Canzone d’estate

Tikibombom

Vivo

Diodato

Occhiali da sole

Fai rumore

Che vita meravigliosa

Max Pezzali

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Nessun rimpianto

Sangiovanni

Fluo

Scossa

Farfalle

Marracash

Crazy Love

Importante

Love

Paola & Chiara

Furore

Mare Caos

Vamos a bailar

Emma

Ogni volta è così

Mezzo mondo

Cercavo amore – Io sono bella

Rocco Hunt

Non litighiamo più

Un bacio all’improvviso

A un passo dalla luna

Boomdabash

Per un milione

L’unica cosa che vuoi

Lambada (feat. Paola & Chiara)

Mr. Rain

Fiori di Chernobyl

Supereroi

La fine del mondo (feat. Sangiovanni)

Blanco

Innamorato

Un briciolo di allegria

Lacrime di piombo

Irama e Rkomi

Hollywood

5 Gocce

Luna piena

Ligabue

Happy Hour

Riderai

Urlando contro il cielo

Scaletta concerto Radio Italia a Palermo, dove vederlo in tv

Il concerto di Radio Italia a Palermo avrà inizio alle 20.40. L’evento sarà presentato dagli attori Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Se non riuscirai a partecipare di persona, potrai guardarlo in diretta su Sky Uno, o in streaming su Now e Tv8, oltre a radio e social ufficiali. L’atmosfera dal pubblico sarà catturata dalla conduttrice Daniela Cappelletti, mentre Manola Moslehi intervisterà gli artisti dietro le quinte. La sigla sarà suonata dal vivo da Saturnino.