Il Consiglio dei Ministri si riunisce per discutere una serie di provvedimenti urgenti relativi all’acquisto di energia elettrica e gas naturale per famiglie e imprese, e alla ricostruzione delle aree devastate dall’alluvione di maggio. Particolare attenzione verrà riservata alla nomina di commissario alla ricostruzione dopo l’alluvione, per cui è stato individuato il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Commissario alla ricostruzione dopo l’alluvione, le misure di sostegno

In particolare, sul tavolo vi sarà un decreto legge che prevede misure di supporto urgenti per famiglie e imprese nell’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Tra queste, è prevista la proroga fino al terzo trimestre del bonus sociale, un aiuto per i meno abbienti per il pagamento delle bollette. Il decreto dovrebbe inoltre mantenere fino a settembre la riduzione dell’IVA al 5% e l’eliminazione degli oneri generali di sistema, ma solo per il gas. Non ci dovrebbe essere però la proroga per i crediti di imposta.

Parallelamente, il Consiglio discuterà un altro decreto legge volto a stabilire misure urgenti per la ricostruzione nelle aree colpite dall’alluvione di maggio, che ha devastato l’Emilia Romagna e parti di Marche e Toscana. Secondo fonti di governo, la maggioranza ha concordato sulla nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo come commissario per la ricostruzione. Figliuolo, attualmente comandante del Comando operativo di vertice interforze, ha già esperienza in situazioni di emergenza, avendo svolto il ruolo di commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 da marzo 2021 a marzo 2022.

Le misure di sostegno per il pagamento delle bollette sono finanziate dai risparmi sulle somme già allocate per aiuti contro l’aumento dei costi delle bollette nel primo semestre.