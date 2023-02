È Chiara Francini la co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo 2023. La bellissima attrice è sul palco dell’Ariston insieme ad Amadeus e Gianni Morandi per la serata delle cover, probabilmente la più lunga di tutte, finale esclusa. Tanta la curiosità attorno alla sua presenza, ma anche, per i più curiosi, al suo cachet. E allora, qual è il compenso di Chiara Francini a Sanremo 2023?

La carriera dell’attrice: previsto un suo monologo all’Ariston

Fiorentina, classe 1979, i primi passi, Chiara Francini, li ha mossi a teatro, prima di approdare in televisione con Marco Giusti: per lei due ruoli fissi nei suoi programmi BlaBlaBla e Stracult. Gente di mare, Maschi contro femmine, Tutti pazzi per amore, Non dirlo al mio capo, sono solo alcuni dei film più famosi in cui Francini è stata attrice. Tante le esperienze anche in tv e, come detto, a teatro per la fiorentina, donna di grande fascino e competenza.

Per lei ci sarà un monologo sul suo percorso umano nella quarta serata di Sanremo 2023. Il direttore artistico del Festival Amadeus l’ha voluta al suo fianco come co-conduttrice per la serata delle cover, in cui saranno diversi gli ingressi dell’attrice.

Qual è il compenso di Chiara Francini a Sanremo 2023? Il suo cachet

Ma, come abbiamo accennato, la curiosità è tanta attorno al compenso che Chiara Francini ha ricevuto per questo Sanremo 2023. Come tutte le co-conduttrici delle diverse serate, Francini ha percepito un cachet di 25mila euro. Lo stesso vale per Paola Egonu e Francesca Fagnani; non per Chiara Ferragni, che percepisce 50mila euro – somma interamente destinata in beneficenza – poiché presente in due serate della kermesse.