Un bacio a stampo, quello tra Elodie e BigMama, al termine del duetto di questa sera a Sanremo 2023. Le due artiste, che hanno cantato “American Woman” dei The Guess Who hanno concluso la loro esibizione in questa serata delle cover del Festival con un bacio sulle labbra, a simboleggiare l’empowerment femminile.

Il significato del bacio tra Elodie e BigMama a Sanremo 2023

Una cover davvero energica, quella di Elodie e BigMama a Sanremo 2023. Le due artiste si sono esibite nel brano “American Woman”, pezzo hard rock dei The Guess Who portato al successo da Lenny Kravitz. Uno show coinvolgente per rivendicare l’empowerment femminile, che si chiude con un bacio sulle labbra tra le due artiste.

Il significato di questo gesto è da ricercarsi in quello che in sociologia viene definito come “un processo multidimensionale progressivo in cui la donna o un gruppo di donne acquisisce potere ed è in grado di compiere scelte significative per sé e per altri/e in ambito personale, sociale, politico ed economico. A livello trasformativo, questo si traduce in un cambiamento delle relazioni di potere tra i generi sia nelle relazioni interpersonali che a livello di collettività”, appunto l’empowerment femminile.

Un gesto fatto anche in chiave Fantasanremo, per far ottenere dei bonus ai propri fantallenatori? Chi lo sa; sta di fatto che il bacio tra le due sembra avere una chiave ben diversa dal semplice ‘gioco’.