Il Concerto del Primo Maggio 2022 a Taranto è pronto per infiammare i cuori degli appassionati di musica. “Libero e pensante”, l’evento si svolgerà nell’area del parco archeologico delle Mura Greche. Con tante sorprese all’orizzonte. Ecco dove vederlo in tv e streaming, e quale sarà la scaletta con i cantanti e gli ospiti dell’evento.

Chi ci sarà al Concerto del Primo Maggio 2022 a Taranto: scaletta con ospiti e cantanti

Sarà un evento davvero da non perdere quello del Concertone di Taranto 2022. Tante le sorprese che potrebbero stupire gli spettatori presenti, a cominciare dai personaggi che potrebbero figurare, senza che nessuno lo sappia, in una folta scaletta di cantanti e ospiti. Su tutti Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano. Sangiorgi dovrebbe esibirsi con Ermal Meta, con cui ha realizzato il singolo “Una cosa più grande”.

Sul palco, a partire dalle ore 14, anche Gianni Morandi, Gaia, The Zen Circus, Giovanni Caccamo, Fabio Celenza, Cosmo, Calibro 35, Cor Veleno con i Tre allegri ragazzi morti, Don Ciccio African Party, Ditonellapiaga, Eugenio in via di Gioia, Francesco Forni, Med Free Orkestra con Fabrizio Bosso e Chiara Galiazzo, Melancholia, Erica Mou, N.A.I.P., Andrea Pennacchi, Giovanni Truppi, Margherita Vicario e 99 Posse.

Tra gli ospiti che saliranno sul palco ci saranno: Luisa Impastato, Cecilia Strada, Raffaele Crocco, Stefania Barca, Mario Pansera, Cristina Mangia, Francesco Gonella, Valentina Petrini, Roberto Lucchini, Riccardo Noury (portavoce di Amnesty International sezione italiana).

Dove vedere l’evento in tv e in streaming: come seguire il Concertone

Il Concerto del Primo Maggio 2022 a Taranto, differentemente da quello di Roma, non verrà trasmesso in diretta tv dalla Rai ma da Antenna Sud, emittente regionale che ha copertura in Puglia e Basilicata. Per coloro i quali vorranno seguire l’evento in località diverse da queste, ci sarà la diretta streaming del portale ufficiale di Antenna Sud a garantire la copertura.