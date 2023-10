Pechino Express è tornato, più avvincente che mai. La popolare serie televisiva italiana, famosa per la sua combinazione unica di avventura, viaggio e competizione, sta per lanciare una nuova edizione che promette di essere la più emozionante di sempre. Ecco tutto quello che devi sapere sul cast e sulla rotta di questa stagione: i concorrenti di Pechino Express 2024.

I concorrenti di Pechino Express 2024: tutte le coppie

Il 2024 vede un mix eclettico di personalità, dai famosi sportivi ai volti noti della televisione. Ecco le otto coppie che viaggeranno insieme per conquistare il titolo di vincitori di Pechino Express:

Fabio ed Eleonora Caressa: Un duo dinamico che promette scintille e intrattenimento. Damiano e Massimiliano Carrara: I fratelli chef sicuramente aggiungeranno un pizzico di sapore al viaggio. Artem e Antonio Orefice: Con un background nel mondo dell’arte, porteranno una prospettiva creativa. Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi: Due volti familiari della televisione pronti a sorprenderci. Nancy Brilli e Pierluigi Iorio: Il loro rapporto promette di essere uno degli aspetti salienti dello show. Kristian Ghedina e Francesca Piccinini: Dall’atletica alla palla, questo duo sportivo è destinato a dare del filo da torcere agli avversari. Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo: Due donne determinate con una forte chimica tra loro. Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi: Belle e determinate, porteranno grinta e determinazione al gioco.

Costantino Della Gherardesca guida i concorrenti nella Rotta del Dragone

Costantino Della Gherardesca, che ha guidato lo show con il suo carisma inimitabile per diverse stagioni, tornerà come conduttore principale. Quest’anno, tuttavia, avrà al suo fianco una new entry: Fru dei The Jackal. Fru, uno dei concorrenti più amati nelle passate edizioni di Pechino Express, tornerà in una nuova veste, quella di “inviato speciale”, dando una nuova dimensione allo show.

I concorrenti si imbarcheranno nella “Rotta del Dragone”, un viaggio epico che inizia nelle verdi risaie del Vietnam del nord, attraversa la magica natura e le città spirituali del Laos, per concludere tra i panorami mozzafiato dello Sri Lanka. Questo viaggio promette sfide, sorprese e una profonda immersione nelle culture di questi paesi.

La nuova edizione di Pechino Express sarà trasmessa su Sky Uno nel 2024 e sarà disponibile in streaming su NOW. La tradizione vuole che il programma vada in onda il giovedì, quindi segnate le vostre agende!