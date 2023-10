L’attesa è quasi finita. Assane Diop, ispirato dall’incantevole leggenda di Arsenio Lupin, è pronto per un altro capitolo delle sue avventure cariche di vendetta, sete di giustizia e riscatto sociale. Lupin 3, il nuovo capitolo della serie di grande successo, sta per fare il suo ritorno su Netflix. Vediamo insieme alcune anticipazioni sulla trama, ma anche l’orario di uscita della serie.

Cosa ci possiamo aspettare da questa nuova stagione

Assane Diop, interpretato magistralmente da Omar Sy, ha catturato l’immaginazione di milioni di spettatori. Questo figlio di un immigrato senegalese si è ritrovato immerso nel mondo di Arsenio Lupin, il leggendario ladro gentiluomo francese, usando le sue abilità non solo per i furti ma per cercare giustizia per le ingiustizie subite dalla sua famiglia.

Nella terza parte di questa entusiasmante saga, Assane vuole lasciarsi alle spalle le ombre di Parigi e ricominciare da capo in un luogo lontano dalla Francia. Tuttavia, il suo passato è persistente, e un ritorno inaspettato minaccia di mandare all’aria i suoi piani. Ma c’è anche la storia di una preziosa perla, che potrebbe svolgere un ruolo chiave nella trama. Abilità, coraggio e un pizzico di magia sono le carte che Assane ha in mano, e noi spettatori siamo pronti ad immergerci nelle sue avventure.

Quando esce Lupin 3: data e orario da segnare sul calendario

Lupin 3 sarà disponibile su Netflix a partire dal 5 ottobre 2023, e gli episodi verranno rilasciati alle 9:00 di mattina, permettendo ai fan di iniziare la loro giornata con un po’ di adrenalina. Oltre all’acclamato Omar Sy, ci aspettiamo di vedere il ritorno di altri membri del cast e l’introduzione di nuovi personaggi che renderanno la trama ancora più intrigante. Lupin 3 sarà disponibile in tutti i Paesi in cui è attivo Netflix, e dunque, come è ovvio, anche in Italia.