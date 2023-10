È una delle protagoniste di Presa Diretta, Teresa Paoli. Giornalista d’inchiesta, documentarista, regista, è una delle collaboratrici più assidue della trasmissione di Riccardo Iacona, programma Rai tra i più seguiti che si occupa di attualità e approfondimento. Scopriamo di più su di lei, analizzandone la biografia e la carriera, per comprendere il percorso che l’ha portata a ricoprire questo e altri ruoli.

Chi è la regista e giornalista che collabora con Presa Diretta

Teresa Paoli è una talentuosa regista e giornalista pubblicista, la cui passione per il cinema e la comunicazione l’ha portata ad affermarsi nel panorama cinematografico e giornalistico. Paoli si è distinta fin dai primi anni della sua carriera, conseguendo la laurea con lode in Scienze della Comunicazione a Siena nel 2001. Il suo cammino formativo è stato arricchito da esperienze significative, tra cui stage con maestri del cinema come Giacomo Campiotti e Abbas Kiarostami.

La regista ha esordito nel mondo del documentario con “Genova senza risposte” (2001), un’opera cruda e realistica girata durante gli eventi tragici del G8 di Genova, in collaborazione con Stefano Lorenzi e Federico Micali. Con loro, Teresa ha successivamente diretto altri documentari acclamati come “Firenze città aperta” (2002), “Saharawi” (2004) e “Nunca Mais”, che ha ottenuto una menzione speciale a Cinemambiente nel 2003.

Il riconoscimento della borsa di studio Fulbright – Sergio Corbucci ha permesso a Teresa di trascorrere un anno a Hollywood per approfondire i suoi studi in regia e acquisire ulteriore esperienza nel campo. Durante questo periodo, ha scritto e diretto il suo primo cortometraggio di finzione, “100 Per Cent” (2005), presentato al 23° Torino Film Festival.

Teresa Paoli, il suo impegno come giornalista d’inchiesta

Inoltre, Teresa ha dimostrato un impegno costante nella realizzazione di inchieste giornalistiche collaborando con la società di produzione Magnolia per “Exit” (La7), tra cui spicca “Il mercato del Voto”, finalista al premio “Ilaria Alpi” 2009 nella sezione ‘Reportage Lungo’. Ha anche diretto la quarta serie di “Reparto Maternità”, una docu-fiction di Claudio Canepari per Fox Life, ambientata all’Ospedale San Camillo di Roma, e la docufiction “La storia di Delia”.

Teresa ha contribuito alla scena televisiva locale con la creazione e realizzazione di format televisivi per TvPrato e ha continuato a esplorare diverse forme di narrazione attraverso opere come “Note dal basso” (doc, 2003), “Fitter Happier” (cm, 2004) e “Di tessuti e di altre storie” (doc, 2010).