Covid, il ministro Speranza: “Serve coordinamento per il Certificato verde dal 1° luglio”

In tutta Europa la voglia di normalità e di viaggiare è tanta dopo mesi di grande preoccupazione per il Covid-19. Negli ultimi mesi le vaccinazioni nel vecchio continente hanno permesso di mettere in sicurezza milioni di cittadini. Con l’estate l’obiettivo di arrivare a coprire buona parte della popolazione europea non è utopia ma un obiettivo raggiungibile.

Da una parte c’è l’economia che preme per un’apertura quanto più solerte possibile, dall’altra c’è una cautela sanitaria che guarda con timore ai dati del Regno Unito. Con l’idea di un Certificato Covid Digitale UE (Certificato verde) si sta cercando il giusto compromesso. Dal primo luglio sarà lanciata ufficialmente la “certificazione verde” e sarà il lasciapassare per potersi spostare. Avrà una durata di nove mesi per i vaccinati e i guariti e di 48 ore per chi si sottoporrà a test antigenico o molecolare con esito negativo. Il funzionamento della principale novità presente nella bozza del nuovo decreto è regolamentato dall’articolo 10 del provvedimento che nelle prossime ore sarà discusso in consiglio dei ministri.

Covid, Speranza:“Fase delicata, passi importanti su vaccini”

“Occorre maggiore coordinamento in vista dell’entrata in vigore formale, dal primo luglio, del Certificato verde digitale per favorire una ripresa in sicurezza degli spostamenti dei cittadini europei“. Lo ha dichiarato oggi il Ministro Speranza, intervenendo, in videoconferenza, alla riunione di un gruppo di ministri della Salute e degli Affari europei dell’Ue.

Poco prima, intervenendo al Digital Debate Confcooperative Sanità, Speranza ha parlato anche di mesi difficilissimi: “Ancora oggi siamo in una fase delicata, pure con la campagna di vaccinazione vediamo primi passi avanti molto importanti”. Per Speranza “la sfida dei prossimi mesi sarà riformare il servizio sanitario nazionale e provare anche a far tesoro di questa lezione dei mesi così drammatici del Covid”. Oltre che “rafforzare la sanità sul nostro territorio, di rafforzare l’idea di prossimità”