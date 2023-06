Emiliana Alessandrucci ha costruito una notevole carriera combinando la passione per la politica e l’assistenza sociale con un solido background accademico e professionale. Il suo impegno è rivolto principalmente alla difesa delle donne vittime di violenza e alla promozione delle politiche di genere e inclusione sociale.

Laureatasi in Scienze Politiche, ha ampliato le sue competenze con un Master in Gestione delle Risorse Umane, che le ha permesso di acquisire una comprensione approfondita dei problemi di diversità e inclusione sul posto di lavoro. Il suo percorso professionale ha iniziato come consulente HR, dove ha potuto applicare le sue competenze in ambito di gestione delle risorse umane. Successivamente, ha ampliato il suo ruolo diventando formatrice e progettista.

Dal 2014, ricopre la posizione di Presidente del CoLAP, il Coordinamento Libere Associazioni Professionali. In questa veste, ha portato avanti l’importante missione di rappresentare e sostenere le diverse associazioni professionali del paese. Da 9 anni, Alessandrucci è impegnata quotidianamente con le attività del CoLAP, mettendo in pratica le sue competenze in qualità di Direttrice.

Oltre al suo ruolo nel CoLAP, è socia e consigliere del Direttivo della Sicool, un’associazione che aderisce al CoLAP. Questa posizione le ha permesso di avere un impatto ancora più diretto sulle questioni di genere e di inclusione sociale. La sua passione per la politica e il volontariato sociale, unita alle sue competenze professionali e accademiche, la rende un punto di riferimento nella lotta per l’uguaglianza di genere e l’inclusione sociale in Italia. In rete abbiamo anche reperito il suo curriculum vitae.