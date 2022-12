Giornalista e scrittrice, Fiorenza Sarzanini è la vicedirettrice del “Corriere della Sera”. Volto di grande competenza ed esperienza nel panorama dell’informazione contemporanea, si occupa di cronaca giudiziaria e non solo. Scopriamo di più su di lei, attraverso la sua biografia e la sua carriera, ma anche su alcuni tratti della sua vita privata.

Chi è la giornalista vicedirettrice del “Corriere della Sera”: biografia e carriera

Fiorenza Sarzanini nasce a Roma il 27 settembre del 1965 sotto il segno zodiacale della Bilancia. La passione per la scrittura e per il giornalismo la accompagna sin da giovanissima. Dopo aver avuto alcune prime esperienze, viene assunta nel 1988 dal quotidiano “Il Messaggero” dove è rimasta, occupandosi di cronaca giudiziaria, fino al 2000.

Tante le esperienze che Sarzanini ha collezionato nel corso della sua carriera. La giornalista ha seguito i principali casi giudiziari degli ultimi anni, dal G8 di Genova al delitto di Novi Ligure, passando per le inchieste sulla corruzione dei politici. Negli ultimi anni si è occupata anche della strategia del governo per affrontare la pandemia da Covid-19. Tra gli ospiti che più frequentemente sono presenti in studio o in collegamento con “Che tempo che fa”, Sarzanini interviene in diversi programmi tv.

Ad oggi è vicedirettrice del “Corriere della Sera”. Fiorenza è figlia d’arte, dell’indimenticato Mario Sarzanini, decano dei giornalisti della cronaca giudiziaria di Roma. Per decenni è stato il punto di riferimento (per colleghi, magistrati, avvocati e cancellieri) della sala stampa di piazzale Clodio.

I libri e le opere di Fiorenza Sarzanini, giornalista e scrittrice

Non solo giornalismo, ma anche editoria. Fiorenza Sarzanini è infatti autrice di diversi libri. L’ultimo è “Affamati d’amore”, uscito nel 2022. Ma tra le sue pubblicazioni ricordiamo anche “Come nasce un’epidemia: la strage di Bergamo, il focolaio più micidiale d’Europa”, “Che cos’è l’ISIS: Il Califfo, i suoi eserciti, la sua ideologia”, “Concordia. The True Story”, “Amanda e gli altri: vite perdute intorno al delitto di Perugia”.

Fiorenza Sarzanini ha un marito e dei figli? Alcune news sulla sua vita privata

Non abbiamo tante informazioni circa la vita privata di Fiorenza Sarzanini. Abbiamo detto del padre Mario, e aggiungiamo che la scrittrice e giornalista ha due fratelli, anche loro giornalisti: Roberta, responsabile ufficio stampa presso New Paragraph ed Enrico, fondatore Lighthouse Communications. Non si hanno notizie, invece, riguardo la sua vita sentimentale, non è noto se sia sposata o abbia dei figli.